رياضة | من كان 2019 لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. تذكرتي وبريزنتيشن يُبهران العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من كان 2019 لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. تذكرتي وبريزنتيشن يُبهران العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل حديث العالم عن التنظيم المبهر لحفلة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تجرى فعالياتها في مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، خطف التنظيم الرائع والعروض الممتعة أنظار جميع المتابعين للساحرة المستديرة.

وشهد الحفل تنظيما رائعا من جانب منتصر النبراوي، رئيس شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية، والذي تولى تنظيم الحفل، وشركة تذكرتي، حيث داوم على حضور ترتيبات حفل الافتتاح والبروفة النهائية وكل ما يخص اليوم الأول من البطولة، في حضور محمد يحيي لطفي رئيس شركة برومو فيجن والتي تتعاون مع شركة بريزنتيشن في تنفيذ حفل الافتتاح.

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وقامت شركة بريزنتيشن بالاتفاق مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، لاحياء حفل الافتتاح، والذي شهد أيضا الالعاب النارية المبهرة في فقرته التانية، لتخرج مباراة الافتتاح مبهرة لجميع المتابعين.

كما شهدت مباراة الافتتاح خروجها بالتنظيم الأمثل في دخول الجماهير دون حدوث أي أزمات وسط سعازة غامرة من الجماهر، بسبب عودة نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، كما تم في بطولة أفريقيا للمنتخب الأول التي أقيمت في شهر يونيو الماضي على الأراضي المصرية.

ويذكر أن مباراة الافتتاح انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف على مالي، أحرزه المهاجم الصاعد مصطفى محمد في الشوط الأول، ليتصدر الفراعة المجموعة الأولى.