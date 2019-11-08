رياضة | مصطفي محمد رجل مباراة مصر ومالي بكأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي محمد رجل مباراة مصر ومالي بكأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة بافتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وفاز المنتخب الوطني بهدف سجله مصطفى محمد ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشوار التأهل الأولمبياد.