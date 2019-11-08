رياضة | مصطفي محمد رجل مباراة مصر ومالي بكأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي محمد رجل مباراة مصر ومالي بكأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة بافتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
وفاز المنتخب الوطني بهدف سجله مصطفى محمد ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشوار التأهل الأولمبياد.
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة وحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولي بعد الفوز على مالي بهدف وسيقام لقاء غانا والكاميرون ضمن المجموعة اليوم على ستاد القاهرة في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا يوم 11 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولى.
وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:
1- مصر 3 نقاط
2- غانا بدون رصيد
3- الكاميرون بدون رصيد
4- مالي بدون رصيدوغانا والكاميرون.