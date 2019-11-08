رياضة | بعد الفوز على مالي.. موعد مباراة مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على مالي.. موعد مباراة مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضد منتخب مالي الأوليمبي، في إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي انطلقت اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد مهاجم الفراعنة من رأسية عقب تلقيه عرضيه من أحمد عبدالفتوح، في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وأحزر المنتخب الأوليمبي، أول ثلاث نقاط في مشوار مجموعته الأولى والتي تضم أيضا "غانا والكاميرون" والذي ينتظرهما مباراة بعد قليل لحساب نفس الجولة بالمجموعة.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة مصر الأوليمبي المقبلة من خلال التقرير التالي:-

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب غانا الأوليمبي، يوم 11 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة.

وتقام مباراة مصر الأوليمبي ومنتخب غانا الأوليمبي، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنطلق مباراة الكاميرون ضد غانا مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولي، وستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر "منتصف الليل" بتوقيت الإمارات.