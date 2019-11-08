رياضة | رالي العلا نيوم: الراجحي يتألق وألونسو يقترب من التتويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رالي العلا نيوم: الراجحي يتألق وألونسو يقترب من التتويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل السائق السعودي يزيد بن محمَّد الراجحي تألقه في الجولة الثالثة من منافسات رالي العُلا نيوم الصحراوي من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2019.

اجتاز الراجحي المرحلة في مدينة العُلا والتي انتهت في مدينة نيوم، بتوقيت 1:31:55 ساعة واحدة، في سيارته تويوتا "هايلوكس"، إلا أنه لم يصعد بعد إل صدارة الترتيب العام المؤقت للرالي، فيما واصل السائق السعودي ياسر بن سعيدان على متن سيارة ميني احتلال الصدارة.

وقال الراجحي عقب انتهاء الجولة: "مرحلة اليوم كانت جيدة، وتعرضنا لانثقاب في الإطارات داخل المرحلة بـ 60 كيلومتر، فضلًا عن كوننا مفتتحين للمسار مما زاد من الصعوبات، حيث مررنا بأماكن كثيرة بدون أي نقاط علام أو أثر، لذلك كان من الطبيعي أن نخرج عن المسار، وتهنا قبل نهاية المرحلة بنحو 20 كيلومتر".

فيما قال بن سعيدان بعد انتهاء المرحلة: "تعرضنا لانثقابات في الإطارات خلال المرحلة، والحمد للـه أنهيناها بسلام، لكن علينا الضغط غدًّا إن أردنا الفوز بلقب الرالي".

وحقق السائق الإسباني فرناندو ألونسو (تويوتا) تقدّمًا كبيرًا خلال المرحلة الثالثة من الرالي، بتوقيت 1:33:50 ساعة، أي بفارق دقيقَتَيْن تقريبًا عن زميله الراجحي، فبما جاء السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي في المركز الرابع.

وانسحب القاسمي الانسحاب من الرالي بسبب أضرارٍ لحقت بالمحرِّك، خلال المنافسات، ليصعَد ألونسو للمركز الثالث في الترتيب العام للرالي.

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وأنهى السائق السعودي عيسى الدوسري (نيسّان) مرحلة اليوم في المركز الخامس، وخلفه التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد)، كما صعد الدوسري إلى المركز الرابع، تلاهما السائقان السعوديان خالد الفريحي (نيسّان) ومطير الشمرَّي، وكلاهما يشاركان في سيارة نيسّان.

أكمل السائقون السعوديون محمَّد التويجري (تويوتا) وفارس الشمري (نيسّان) وسلمان الشمري (نيسّان) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وفي فئة سيارات الإنتاج التجاري المتسلسل "تي 2"، شارك السائق السعودي يوسف السويدي (نيسّان) 15 في الترتيب العام، في حين احتل صالح السيف المركز الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة "باغي" "تي 3"، رغم تراجعه للمركز الـ 20 في الترتيب العام.

في فئة الدرّاجات النارية العادية، حافظ الدرّاج السعودي مشعل الغنيم ("كاي تي أم") على تصدّره الترتيب، فيما انسحب عبداللـه الهلال إثر العقوبات الزمنية الكبيرة التي فرضت عليه.

أما في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كواد"، تصدر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخليفي لليوم الثالث على التوالي، أمام مواطنه رياض العريفان (ياماها).

وتبدأ المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كلم السبت المقبل تبدأ في المويلح وتنتهي في تريم، ليليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في منطقة شرما.

