رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع منتخب مصر تحت 23 سنة أن يفوز على نظيره منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من جور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على ستاد القاهرة.

ملخص مباراة مصر ومالي

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في مرمى مالي مصطفى محمد في الدقيقة 29 عن طريق رأسية رائعة وسط العديد من المحاولات من منتخب مصر لخطف المزيد من الأهداف أمام بعض المحاولات من مالي لتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بينما يظل رصيد منتخب مالي بدون نقاط في المركز الرابع.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة كل من منتخب مالي ومنتخب غانا ومنتخب الكاميرون.

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موعد استكمال مباريات مجموعة مصر

وتلعب المباراة المتبقيه من الجولة الأولى بمجموعة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام اليوم الجمعة بين منتخبي غانا والكاميرون في تمام الساعة العاشرة مساءا.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا كالآتي:

1- مصر 3 نقاط

2- غانا بدون نقاط

3- الكاميرون بدون نقاط

4- مالي بدون نقاط