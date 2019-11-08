اخبار الرياضه

رياضة | مصطفي محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على مالي بكأس الأمم الإفريقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على مالي بكأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد مصطفي محمد منتخب مصر الأولمبي لحصد انتصار ثمين على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر باللقاء بهدف سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول بعد عرضيه متقنه من أحمد فتوح لاعب سموحة.

وشهدت المباراة إصابة لاعب المنتخب وصانع الألعاب ناصر ماهر في الكتف إصابة قوية، أدت لخروجه بعد أول 14 دقيقة من اللقاء، وطالب الجهاز الطبي للمنتخب شوقي غريب المدير الفني بخروج اللاعب ونزول عمار حمدي بدلا منه.

وفي الشوط الثانى من زمن المباراة نجح محمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي في الحفاظ على مرماه دون أهداف وتصدى لأكثر من تسديدة من لاعبي المنتخب المالي.

وحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولي بعد الفوز على مالي بهدف وسيقام لقاء غانا والكاميرون ضمن المجموعة اليوم على ستاد القاهرة في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية .

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا يوم 11 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

Advertisements

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- مصر 3 نقاط

2- غانا بدون رصيد

3- الكاميرون بدون رصيد

4- مالي بدون رصيد

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا