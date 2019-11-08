رياضة | مصطفي محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز على مالي بكأس الأمم الإفريقية

وفاز منتخب مصر باللقاء بهدف سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول بعد عرضيه متقنه من أحمد فتوح لاعب سموحة.

وشهدت المباراة إصابة لاعب المنتخب وصانع الألعاب ناصر ماهر في الكتف إصابة قوية، أدت لخروجه بعد أول 14 دقيقة من اللقاء، وطالب الجهاز الطبي للمنتخب شوقي غريب المدير الفني بخروج اللاعب ونزول عمار حمدي بدلا منه.

وفي الشوط الثانى من زمن المباراة نجح محمد صبحي حارس مرمي المنتخب الأولمبي في الحفاظ على مرماه دون أهداف وتصدى لأكثر من تسديدة من لاعبي المنتخب المالي.

وحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولي بعد الفوز على مالي بهدف وسيقام لقاء غانا والكاميرون ضمن المجموعة اليوم على ستاد القاهرة في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا يوم 11 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولى. Advertisements

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- مصر 3 نقاط

2- غانا بدون رصيد

3- الكاميرون بدون رصيد

4- مالي بدون رصيد