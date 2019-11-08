اونلاين | HD يلا شوت "time sport" مشاهدة مباراة غانا والكاميرون بث مباشر beinsport مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم kora online

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر اليوم 08-11-2019 بطولة أمم افريقيا تحت سن 23 سنة ، في مباراة من العيار الثقيل ومع انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية التي نقام في مص والتي ستنطلق اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يستعد المنتخب الغاني لمواجهة منتخب الكاميرون ضمن مباريات المجموعة الاولى والتي تقام مبارياتها على ستاد القاهرة، ويأمل كلا من منتخب غانا ونظيره منتخب الكاميرون للوصول إلى أوليمبياد طوكيو بالرغم من صعوبة المجموعة التي يقع بها كلا المنتخبين والتي تضم منتخب مصر منظم البطولة ومنتخب مالي العنيد لذا فمهمة كلا المنتخبين بالغة الصعوبة وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مباراة غانا والكاميرون قال مدرب المنتخب الغاني انه وبالرغم من مواجهتهم بعض الصعوبات في تجميع اللاعبين خاصة وأن ، بعضهم لم يكن يشارك في المباريات الا انهم يستعدون بشكل قوي، كونهم يمتلكون لاعبين محترفين في الخارج سيساعدوهم خلال البطولة، وهم قد جاؤا لهدف أساسي وهو الفوز بالبطولة وم ثم التأهل إلى أولمبياد طوكيو، في المقابل لم تختلف طموحات المنتخب الكاميروني كثيرا والذي جاء هو الاخر بكامل نجومه من أجل حصد لقب البطولة والتأهل إلى اوليمبياد طوكيو هذا الحلم الكبير الذي سيسعى اسود الكاميرون لتحقيقه، وسيكون بداية هذا الحلم هو الفوز في لقاء الليلة على ممتخب غانا..

الكاميرون Vs غانا .

البطولة : بطولة أفريقيا تحت 23 سنة (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10 .

الملعب : ستاد القاهرة الدولي .

المعلق : محمد فوزي .

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موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .