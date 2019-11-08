شكرا لقرائتكم خبر عن اللسجن عشر سنوات على شخصين حاولا سرقة لاعبا آرسنال والان مع التفاصيل

الجمعة 8 نوفمبر 2019 آرسنال Advertisements قالت شبكة سكاي سبورت العالمية انه تم الحكم على الشخصين اللذان حاولا الإعتداء على اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل و اللاعب الدولي اليوسني سياد كولاسيناتش المحترفين ضمن صفوف نادي آرسنال بالسجن بالإضافة إلي عقوبة مالية كبيرة.

وأضافت شبكة سكاي سبورت العالمية ان المتهمان اعترفا بسرقة ساعات تصل قيمتها لـ200 ألف جنيه إسترليني وأيضا أنهم حاولا سرقة منزل كولاسيناتش مدافع نادي آرسنال لذالك قررت المحكمة الحكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات. يستعد نادي آرسنال لمواجهة نظيره فريق ليستر سيتي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللسجن عشر سنوات على شخصين حاولا سرقة لاعبا آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.