كلوب ضد جوارديولا..تفوق طفيف للألماني ولقبين لكل منهما على حساب اللآخر

الجمعة 8 نوفمبر 2019

كلوب ضد جوارديولا

يشهد ملعب "أنفيلد رود" مساء الأحد المقبل مواجهة مرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعد تلك المباراة هي الصدام رقم 18 بين المدربين الكبيرين "بيب جوارديولا" المدير الفني لمانشستر سيتي والألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لفريق ليفربول.

وخلال 17 مباراة سابقة بين المدربين في جميع البطولات، فاز كلوب في ثمان مناسبات، مقابل سبع مباريات للإسباني، وإنتهت مباراتان بالتعادل بينهما.

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وحقق كلا المدربين بطولتين في المواجهات المباشرة على حساب الآخر، حيث إستطاع جوارديولا التتويج ببطولتين على حساب كلوب وهما بطولة كأس ألمانيا عام 2014 حينما كان يشرف بيب على نادي بايرن ميونخ وكان كلوب يتولى تدريب بوروسيا دورتموند.

وكانت ثاني بطولات جوارديولا على حساب كلوب ي بطولة الدرع الخيرية في أغسطس الماضي بملعب ويمبلي.

وتوج كلوب ببطولتين على حساب بيب وهما بطولتي السوبر الألماني عامي 2013 و2014.

وسجلت أندية كلوب 26 هدفاً في أندية جوارديولا، مقابل 24 هدفاً في الجهة المقابلة.

ويحتل ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، مقابل 25 نقطة لمانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.