مصر تفوز على مالي بهدف وحيد في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

الجمعة 8 نوفمبر 2019

منتخب مصر الأولمبي

بدأ منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً لكرة القدم، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقامة حالياً في مصر على أفضل وجه، بعدما تغلب 1-0 على نظيره المالي اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية.

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وكان المنتخب المصري الطرف الأفضل في الشوط الأول، غير أنه لجأ للدفاع في الشوط الثاني للحفاظ على النتيجة، مما منح الفرصة للمنتخب المالي لفرض سيطرته، حيث كان قريبا من إدراك التعادل لولا تألق محمد صبحي حارس مرمى منتخب "الفراعنة" وتعاطف القائم الذي حال دون تسجيل الماليين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مصطفى محمد عبر ضربة رأس رائعة في الدقيقة 29، ليمنح المصريين أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي الكاميرون وغانا.

ويحلم المنتخب المصري، الممثل الوحيد للكرة العربية في البطولة، بالتأهل للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه.