شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يبدأ مشوار التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على مالي بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره المنتخب المالي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تكفل مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد بإحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، بعدما استقبل عرضية أحمد أبوالفتوح برأسية رائعة.

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وبدأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولبمبي، بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، وأسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- كريم العراقي- أحمد رمضان «بيكهام» في الدفاع، وأكرم توفيق- رمضان صبحي- ناصر ماهر- صلاح محسن في الوسط، ومصطفى محمد في الهجوم.

وأجرى غريب أول تغييرات المنتخب في الدقيقة 15 اضطراريًا بخروج ناصر ماهر المصاب ونزول عمار حمدي، وفي الدقيقة 74 خرج مصطفى محمد ودخل بدلا منه عبدالرحمن مجدي، وفي الدقيقة 91 أشرك غنام محمد وأخرج صلاح محسن.

بتلك النتيجة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة الكاميرون وغانا بعد قليل، فيما يحتل المنتخب المالي المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.