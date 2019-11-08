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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تنجح في الفوز الأول على مالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
بدأ منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً لكرة القدم، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقامة حالياً في مصر على أفضل وجه، بعدما تغلب 1-0 على نظيره المالي اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية.
وكان المنتخب المصري الطرف الأفضل في الشوط الأول، غير أنه لجأ للدفاع في الشوط الثاني للحفاظ على النتيجة، مما منح الفرصة للمنتخب المالي لفرض سيطرته، حيث كان قريبا من إدراك التعادل لولا تألق محمد صبحي حارس مرمى منتخب "الفراعنة" وتعاطف القائم الذي حال دون تسجيل الماليين.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مصطفى محمد عبر ضربة رأس رائعة في الدقيقة 29، ليمنح المصريين أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي الكاميرون وغانا.
ويحلم المنتخب المصري، الممثل الوحيد للكرة العربية في البطولة، بالتأهل للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه.
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