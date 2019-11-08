الهلال يطمح لمحو التاريخ بالجغرافيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف اليوم على ملعبه في جامعة الملك سعود بالرياض أوراوا الياباني بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في نهائي مكرر من نسخة موسم 2017 الذي انتهى بتتويج الفريق الياباني بطلا بعدما فرض على الهلال التعادل 1-1 في الرياض ثم فاز 1-0 في طوكيو، ليتوج باللقب الثاني في تاريخه.

وإذا كان التاريخ يدعم أوراوا باعتباره خطف اللقب مرتين أحدهما من أمام الهلال تحديدا، فإن الجغرافيا ممثلة في المناخ ودرجة الحرارة والأجواء بصفة عامة تدعم الزعيم وتقربه من تحقيق اللقب بعد أن دخل عامه الـ19 من آخر بطولة حققها بدوري أبطال آسيا، كما أن الهلال لا يريد هذه المرة أن يفلت منه اللقب الذي طال انتظاره بعد أن غادر صفوفه جميع اللاعبين الذين سعوا إلى تحقيق هذه الكأس ما عدا قائده الحالي محمد الشلهوب الذي يمثل آخر جيل شارك في تحقيق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ الفريق إلى جانب بطولتي السوبر وكأس الكؤوس مرتين.

كما يتطلع الهلال لتحقيق نتيجة تسهل نوعا ما من مهمته الأخيرة عندما يحل ضيفا على أوراوا في طوكيو بتاريخ 24 نوفمبر الحالي على استاد سايتاما 2002.

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الهلال

يمتلك سجلا مميزا على الصعيد القاري من خلال فوزه ببطولة الأندية الآسيوية مرتين

هذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها نهائي البطولة بنظامها الجديد، حيث خسر عام 2014 أمام سيدني الأسترالي، و2017 أمام أوراوا

يدخل المباراة مكتمل الصفوف بعد عودة لاعب المحور محمد كنو

يدفع لوشيسكو بعلي البليهي في مركز قلب الدفاع بجوار الكوري الجنوبي جانج هيون سو

يعول لوشيسكو في الهجوم على المهاجم بافيتمبي الذي سجل 10 أهداف في البطولة هذا العام

يعتمد على طريقة اللعب «4-2-3-1»

أوراوا

يفتقد اليوم حارس المرمى شوساكو نيشيكاوا بسبب الإيقاف

تشكيلة الفريق تضم لاعبين شاركوا في نهائي البطولة قبل عامين، منهم كازوكي ناجاساوا وتومواكي ماكينو

يعتمد كثيرا على المهاجم الخبير شينزو كوروكي البالغ من العمر 33 عاما صاحب الأهداف الثمانية في البطولة

يغيب عنه أيضا المهاجم يوكي موتو للإصابة

ينتهج كثيرا طريقة اللعب «3-4-3»

من أبرز لاعبيه أيضا دايسوكي سوزوكي والبرازيلي إيفرتون ودايكي هاشياوكا

كيف تأهل الهلال؟

تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة

في دور الـ16 فاز على مواطنه الأهلي 4 - 3 في مجموع المباراتين

في دور الثمانية فاز على مواطنه الاتحاد 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

في قبل النهائي فاز على السد القطري 6 - 5 في مجموع المباراتين

كيف تأهل أوراوا؟