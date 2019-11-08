لوشيسكو: ثقتنا دافعنا لتحقيق هدفنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

أكد المدير الفني للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو علمه بأهمية البطولة الآسيوية للفريق وسعيه إلى تحقيقها عندما يلتقي بأوراوا الياباني اليوم في الرياض ضمن ذهاب نهائي البطولة.

وقال في المؤتمر الصحفي أمس في الرياض «من أول أيام تدريبي للهلال كنت أسمع أن هدف الفريق تحقيق اللقب الآسيوي، ونحن الآن على بعد خطوة منه، وسنبذل كل جهدنا من أجل الفوز. تشرفت باللعب في نهائي آسيا، ونحن اليوم نمثل المملكة وليس أنفسنا، والمباراة من شوطين هنا في الرياض وهناك في اليابان». وأضاف «نتسلح بالثقة الكبيرة، ونهتم أيضا بكل التفاصيل الكبيرة أو الصغيرة، ولا نخشى أحدا في مباراة اليوم. نريد الاستمتاع بالمباراة أما الخوف والقلق فيؤثران على هذه المتعة».

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وعن مشاركة اللاعب محمد كنو حسب تساؤلات الإعلام الياباني، قال لوشيسكو «اللاعب دخل التدريبات الجماعية وأمر مشاركته سيتحدد اليوم، ولكن الفريق هو نفسه سواء لعب كنو أو لم يلعب».

وأردف «حتى في ظل غياب بعض اللاعبين يتصدر الهلال الدوري المحلي وليس هناك أي تأثير، واليوم نبحث عن تحقيق الهدف الأكبر، جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمشاركة». وزاد «قد يخطئ أي من الفريقين وبالتالي يستفيد الآخر من هذا الخطأ».

أما حارس الهلال عبدالله المعيوف، فقال «كنا متشوقين إلى الوصول للنهائي واليوم نخوضه، وهذا أمر ليس سهلا. المباراة قسمان، هنا وهناك في اليابان. سنحاول إسعاد جماهيرنا لتحقيق الكأس. ندرك أن ذلك لن يتم ما لم نستفد من الأخطاء الماضية».