الزعيم يحصن نفسه بالقوة الزرقاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض استعدت إدارة نادي الهلال لاستضافة ذهاب نهائي أبطال آسيا بتجهيزات خاصة تساعد الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوراوا قبل مواجهته في طوكيو. Advertisements في الهلال جهزت رابطة المشجعين 50 علما كبيرا لتوزيعها في المقاعد المخصصة لجماهير القوة الزرقاء

مجلس الجمهور الهلالي وضع رابطا للراغبين في الانضمام إلى مدرجات القوة الزرقاء قبل بدء المواجهة

تكفل عضو الشرف سعود الضعيان بتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مياه شرب للحاضرين

أخرت إدارة الهلال طرح التذاكر تفاديا للسوق السوداء في أوراوا 300 مشجع ياباني وصلوا الرياض قادمين من اليابان عن طريق أبوظبي

بعثة أوراوا بصدد تقديم شكوى للسفارة اليابانية ضد فرد صور لاعبي الفريق دون إذن

الصحف اليابانية أفردت صفحات واسعة عن قمة آسيا

سلطت الصحف اليابانية الضوء على نجوم الفريقين وتاريخ لقاءات الكرتين السعودية واليابانية آلية توزيع مقاعد المدرجات 1250 مقعدا لجماهيرأوراوا

500 مقعد لجماهير القوة الزرقاء (رابطة المشجعين)

500 مقعد لتعويض من سحبت تذاكرهم في مواجهة النصر الماضية

500 مقعد للضيوف والمدعوين

22250 مقعدا لبقية الجماهير



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