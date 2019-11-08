شكرا لقرائتكم شوقي غريب: مباراة مالي صعبة للغاية والضغط العصبي سبب الإصابات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن مباراة مالي كانت في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة صعبة للغاية، ولكن الفوز في البدايات يكون مهم للغاية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفراعنة عكف على دراسة الخصم بشكل جيد، مشيرا إلى أن هذا الجيل حصل على ثالث العالم عام 2015، ولذلك كان يعلم أن مواجهتهم لن تكون سهلة.

قال غريب في تصريحات لقناة تايم سبورت أنهم شاهدوا مباراة مالي ضد المغرب بشكل جيد، واكتشفوا أن لاعبيهم ينقلوا الكرة بسرعة ويجيدون اللعب السريع والقوة البدنية، لذا حاول تضييق المساحات عليهم.

فسر غريب الإصابات التي تحدث للاعبين بسبب الشد العصبي خاصة أن المباراة في الافتتاح ، مستبعدا أن يكون سبب الإصابات هو سوء التدريب، مشددا على أن المنتخب حقق الهدف المطلوب وهو الفوز في اللقاء والخروج بالثلاث نقاط.