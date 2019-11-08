شكرا لقرائتكم لاعبو المنتخب الأولمبي يبعثون رسالة دعم لزميلهم طاهر محمد في مباراة مالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو منتخب مصر الأولمبي على الاحتفال بهدف تقدم الفراعنة في مرمى مالي على طريقة الاحتفال الخاصة بطاهر محمد طاهر زميلهم المصاب والذي تم استبعاده من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

ويلعب منتخب مصر مع مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، حيث أحرز مصطفى محمد هدف تقدم مصر على مالي في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

جاء تشكيل منتخب مصر مكون من:



تشكيل منتخب مصر جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي

الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن

الهجوم: مصطفى محمد

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تشكيل مالي جاء كالتالي:



حراسة المرمي: يوسف كويتا

خط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي،

سياكا باجايوكو.

خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني.

خط الهجوم:، إبراهيما كوني.

وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.

يحمل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب، على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مصري ، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر في يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.

خاض منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب 11 مباراة، حقق الفراعنة الصغار6 انتصارات تحت قيادة شوقي غريب كان أبرزها الفوز على تونس والسعودية بنفس النتيجة 4/1، 3 هزائم جاءت بواقع خسارتين أمام أوزباكستان وهزيمة أمام هولندا، فيما تعادل المنتخب الأولمبى تحت قيادة غريب في مباراتين فقط.