شكرا لقرائتكم مصطفى محمد: مواجه صعبة وجهاز شوقي غريب يدرس المنافسين بدقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أشار إلى أن اللاعبين لن يفرحوا بالفوز في المباراة الأولى وسيتحدث مع لاعبي الفريق حول المرحلة المقبلة وضرورة عبورها والتأهل وتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل للأولمبياد.
شدد على أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يدرس المنافسين بصورة جيدة ويضع الخطة المناسبة والكل على قلب رجل واحد لعبور المجموعات أولا ثم التفكير في اللقب.
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