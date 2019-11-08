شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يظهر بـ"جبيرة" على الكتف بعد إصابته في مباراة مصر ومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد ناصر ماهر إلى مقاعد البدلاء فى مباراة مصر ومالي المقامة حاليا، مرتديا "جبيرة" على الكتف"، بعد تعرضه للإصابة فى أول ربع ساعة من اللقاء الذي تشير نتيجته إلى تقدم المنتخب بهدف مصطفى محمد بعد مرور أكثر من ساعة.

ويتوجه ناصر ماهر صانع ألعاب المنتخب الوطني بعد اللقاء مباشرة لإجراء أشعة على كتفه بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة مالي، التي أدت إلى خروجه فى الدقيقة 13 من اللقاء.

ويلتقى منتخبنا الوطني الأولمبي حاليا امام منتخب مالي، في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، التي تجمع المنتخبين اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

بدأ منتخب مصر بقيادة مدربه شوقى غريب، اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي، وفى الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن ، والهجوم: مصطفى محمد.

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فيما خاض منتخب مالى اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمي: يوسف كويتا، وخط الدفاع: بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو، وفى خط الوسط: بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني، والهجوم:، إبراهيما كوني.

ويحمل منتخب شوقي غريب على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصري، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار في بطولة أمم افريقيا الأخيرة التي أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.



ناصر ماهر (1)