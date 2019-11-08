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مصطفى محمد .. رجل مباراة مصر ومالي...

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جدة - عمرو شويل توج مصطفى محمد بلقب رجل المباراة خلال اللقاء المثير بين مصر ومالي ، وتغلب منتخب مصر الأولمبى على منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة.

 


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