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شكرا لقرائتكم مصطفى محمد .. رجل مباراة مصر ومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة.
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