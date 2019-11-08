شكرا لقرائتكم القصة الكاملة لظهور "طفل التوحد" فى افتتاح أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار ظهور طفل التوحد في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تساؤلات الشارع الرياضي بعدما سرق الطفل اهتمام عدسات الكاميرات خلال افتتاح البطولة على استاد القاهرة الدولي.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الطفل محمد المصاب بالتوحد، طلبت والدته حضوره ومشاركته في حفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة، الذي اقيم اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة.

وكشف مسئولو الجبلاية ان الطفل محمد شارك في فعاليات بطولة امم افريقيا للكبار ايضا التي اقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.