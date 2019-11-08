شكرا لقرائتكم حازم إمام: خط الدفاع كان الأفضل في مباراة مصر ومالي.. وصبحي رجل اللقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي كان أفضل لاعب في مباراة مالي بافتتاح أمم إفريقيا، مشيرا على أن المدافعين ظهروا بشكل جيد.

تابع في تصريحات لقناة تايم سبورت أن خط الدفاع كان الأفضل في المباراة وتعرض لاعبي الخط الخلفي إلى ضغط عالي على مدار اللقاء، مشيدا بالنواحي الدفاعية لصفوف المنتخب الوطني.

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قال إمام أن الشق الهجومي للفراعنة لم يؤدي بشكل جيد وكانوا بعيدين للغاية، مشيرا على أن الدوافع الهجومية كانت أبرز السلبيات في صفوف المنتخب الأولمبي وتحتاج للمعالجة.

شدد على أن اللاعبين أدوا بجدية وأهانوا نفسهم ولاعب مثل رمضان صبحي الذي يقدم أفضل ما لديه ولكنه كان حريصا على إهانة نفسه داخل الملعب على حد قوله.