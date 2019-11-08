شكرا لقرائتكم الشباب يتعادل مع شباب الأردن بصعوبة ويبلغ ربع نهائي كأس محمد السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل الشباب إلى دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، بعد تعادله مع شباب الأردن 1 - 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

واستفاد الشباب من فوزه ذهابًا 1 - صفر، ليتأهل للدور المقبل، بفوزه في مجموع المباراتين 2 - 1.

وفي مباراة أخرى، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر، خيم التعادل السلبي على مباراة القوة الجوية العراقي وضيفه مولودية الجزائري، ولم ينجح لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 16 ديسمبر في الجزائر.