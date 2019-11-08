شكرا لقرائتكم الأخضر يتجاوز الهند في تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا من الفوز على نظيره الهندي بنتيجة 4-0، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في عام 2020.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول أمام الهند متقدمًا برباعية دون رد، حيث سجل محمد مران الهدف الأول للأخضر في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب أحمد البصاص الهدف الثاني والثالث والرابع 10، 17، 28، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف دون رد.

وسيواجه المنتخب السعودي يوم الأحد، منتخب أوزبكستان في ختام دور المجموعات في التصفيات.