شكرا لقرائتكم الهلال وأوراوا.. طريق شائك إلى النهائي الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يكن طريق الهلال السعودي وضيفه أوراوا الياباني سهلاً للوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، حيث مر الفريقان بمنعطفات صعبة للغاية في الأدوار التمهيدية امتداداً إلى الأدوار الإقصائية.

الهلال والذي يبحث عن لقبه الأول في النسخة الجديدة ولقبه الآسيوي السابع، بدأ مشواره بدور المجموعات بمواجهة العين الإماراتي خارج أرضه وانتصر 1-صفر، ليواجه الدحيل القطري في ثاني مبارياته وينتصر عليه 3-1، لتتوقف مسيرة انتصاراته بعد تلقيه الخسارة الأولى على يد ضيفه استقلال طهران 2-1، ليرد اعتباره في لقاء الإياب ويفوز 1-صفر، ويكرر تفوقه على العين 2-صفر، قبل أن يتعادل أمام الدحيل 2-2 في آخر لقاءات دور المجموعات.

وفي الدور ثمن النهائي وضعت القرعة الهلال أمام مواطنه الأهلي ونجح بانتزاع فوز في مواجهة الذهاب التي أقيمت في جدة بنتيجة 4-2، ليتأهل رغم خسارته لقاء الإياب 1-صفر.

وفي الدور ربع النهائي واجه مواطنه الاتحاد وتعادلا سلبياً بمواجهة الذهاب التي أقيمت في جدة، قبل أن يحسم التأهل بفوزه في لقاء الإياب بنتيجة 3-1.

وفي الدور نصف النهائي واجه الهلال نظيره السد ونجح بالفوز ذهاباً في الدوحة بنتيجة كبيرة قوامها 4-1، إلا أنه واجه صعوبة كبيرة في لقاء الإياب على غير العادة والذي خسره على ملعبه بنتيجة 4-2، ليتأهل في النهائي للمرة الثالثة بنسخة المسابقة الجديدة.

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في حين أن اوراوا والذي فاجأ الجميع بمستواه الذي ظهر بدوري أبطال آسيا على الرغم من بدايته المتعثرة في البطولة حيث حقق فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على ضيفه بوريرام يونايتد التايلندي في مستهل مشواره.

وواصل أوراوا حصده للنقاط حينما تعادل أمام مضيفه القوي بكين غوان الصيني سلبياً، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي ذهاباً واياباً.

وكان أوراوا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة البطولة مبكراً إلا أنه حقق فوزين على فريقي بوريرام التايلندي وبكين غوان الصيني ليخطف بطاقة التأهل الثانية ويصعد للأدوار الإقصائية والتي قدّم فيها الفريق أداءً مميزاً.

وواجه أوراوا نظيره أولسان الكوري الجنوبي في الدور ثمن النهائي وفاز عليه ذهاباً واياباً 2-1 و3-صفر على التوالي، ليطير لمواجهة شنغهاي الصيني المدجج بالنجوم في الدور ربع النهائي ليتعادل معه ذهاباً واياباً 2-2خارج أرضه، و1-1 على أرضه ليتأهل بأفضلية التسجيل خارج أرضه.

وفي الدور نصف النهائي واجه اوراوا نظيره غوانغزو إيفرغراند بطل الدوري الصيني ونجح بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 2-صفر، و1-صفر في الصين ليتأهل للنهائي الثالث في تاريخه.