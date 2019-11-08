شكرا لقرائتكم الهلال يبحث عن التاريخ أمام الأندية اليابانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون الأمور مهيأة للهلال لأن يعيد كأس دوري أبطال آسيا إلى خزانته مجدداً عقب غيابها طوال 17 عاماً، حيث سيواجه ضيفه اوراوا ريدز دايموندز الياباني يوم السبت في ذهاب نهائي المسابقة، والذي سيحتضنه ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

ويملك الهلال مسيرةً مميزة أمام الفرق اليابانية في مواجهتهما في البطولات الآسيوية، حيث لم يعرف طعم الخسارة سوا في مواجهة وحيدة.

وخاض الهلال 7 لقاءات أمام الفرق اليابانية حيث كان لقاء في الأدوار التمهيدية، في حين أن بقية اللقاءات كانت في المباراة النهائية.

ونجح الهلال بتحقيق 4 انتصارات أمام الفرق اليابانية في المسابقات الآسيوية، في حين تلقى خسارةً وحيدة وتعادل أمامهم في مواجهتين.

ولم ينجح أي فريق ياباني بهزيمة الهلال سوا اوراوا الذي واجهه في نهائي المسابقة عام 2017، وحينها تعادلا ذهاباً في الرياض، وفاز اوراوا اياباً في اليابان بنتيجة 1-صفر.

وبدأ مشوار الهلال أمام الأندية اليابانية في المسابقات الآسيوية، حينما التقى ضيفه جيف يونايتد بالدور التمهيدي في نسخة دوري أبطال آسيا القديمة عام 87، وحينها انتصر بنتيجة 4-3.

وخاض الهلال لقاءه الثاني أمام الفرق اليابانية في نهائي مسابقة كأس الكؤوس الآسيوية عام 97 حينما واجه نظيره ناغويا غرامبوس وانتصر عليه بنتيجة 3-1.

أشهر مباريات الهلال أمام الفرق اليابانية كانت في نهائي دوري الأبطال عام 2000، حينما واجه ضيفه جوبيلو ايواتا، وكان خاسراً 2-1 حتى الدقيقة الأخيرة والتي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي سيرجيو ريكاردو والذي تمكن

تتجه الأنظار يوم السبت صوب ستاد جامعة الملك سعود والذي سيحتضن ‏قمة نارية تجمع الهلال السعودي أمام ضيفه وراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

‏ويتطلع الهلال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بفوزٍ ‏‏يسهل مهمته قبل لقاء الإياب والذي سيقام على استاد سيتاما في اليابان.

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‏وأعد الهلال العدة لهذا اللقاء حيث سيدخل الروماني رزافان لوشيسكو المباراة بدون لاعبه محمد كنّو المصاب في حين اكتملت جاهزية بقية لاعبيه وأهمهم الثنائي الفرنسي بافتيمبي غوميز والإيطالي سباستيان جوفينكو.

وكان غوميز قد خرج مصاباً من لقاء الفتح يوم الخميس قبل الماضي في الدوري بعد مرور 74 دقيقة، إلا أنه أكد جاهزيته لخوض ذهاب النهائي عقب مشاركته في الشوط الثاني من لقاء فريقه أمام عرعر يوم الأحد الماضي في كأس الملك.

ويمني الروماني رزافان لوشيسكو في أن يعيد لجماهير فريقه الثقة بعد تراجع مستوى الفريق في آخر 3 لقاءات حينما خسر من السد القطري على ملعبه 4-2 في دوري أبطال آسيا وخسارته أمام غريمه التقليدي النصر وتعادله أمام الفتح في الدوري، في حين أنه بدأ لقاء عفيف الماضي بالبدلاء.

ويتطلع الهلال لأن يوقف سوء الطالع الذي يلازمه في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة حيث سبق أن وصل للنهائي مرتين سابقتين في نسخة 2014 حينما خسر اللقب لصالح سيدني الأسترالي وفي نسخة 2017 حينما توج أوراوا الياباني باللقب.

وفي المقابل يأمل أوراوا بمصالحة جماهيره الغاضبة من مستوى فريقها في الدوري الياباني حيث أصبح قريباً جداً من الهبوط قبل نهاية الدوري بمرحلتين.

وعانى أوراوا الأمرين في الدوري الياباني بسبب سوء النتائج الذي لازمه منذ بداية الدوري، في حين أن الفريق يقدّم مستوى مغايرا بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويبحث أوراوا عن لقبه الثالث بالمسابقة والتي حقق أول دوري أبطال آسيا في نسخة 2007 في مشاركته الأولى بالمسابقة حينما هزم سباهان أصفهان الإيراني في النهائي، وحقق لقبه الثاني نسخة 2017 على حساب الهلال.

ويتطلع أوراوا لتحقيق نتيجةٍ إيجابية تزيح عنه الضغوطات قبل مواجهة الرد التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري على ستاد سايتاما في اليابان.

أيضاً من تسجيل هدف ذهبي عند الدقيقة 102، أبقى اللقب الآسيوي في العاصمة السعودية الرياض.

واستمرت مواجهات الهلال أمام الأندية اليابانية حينما واجه نظيره شيميزو في نهائي كأس السوبر الآسيوي عام 2000 وانتصر ذهاباً في اليابان 2-1، قبل أن يتعادل في الرياض 1-1 ويتوج باللقب.

آخر مواجهات الهلال أمام الفرق اليابانية كانت في نهائي نسخة 2017 أمام أوراوا الذي خرج بنقطة ثمينة من لقاء الذهاب الذي أقيم بالرياض وانتهى بالتعادل 1-1، قبل أن يتوج باللقب بفوزه إياباً بهدف نظيف.