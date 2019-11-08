شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يكتسح الرياض ويتأهل في الاختبار الأول لتين كان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ححز اتحاد جدة مقعده في دور 32 بعدما اكتسح ضيفه الرياض "درجة ثانية" 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين تأهل للدور ذاته فرق الخليج والعين والأخدود والعربي، في الدور 64 لمسابقة كأس الملك.

وعلى ستاد مدينة الجوهرة المشعة حجز الاتحاد مقعده في دور 32 بعدما اكتسح ضيفه الرياض "درجة ثانية" 4-صفر، في الاختبار الأول لمدربه الهولندي هينك تن كات.

ويدين الاتحاد بهذا الفوز لمهاجمه البرازيلي رومارينيو الذي سجّل "هاتريك"، في حين سجّل الأرجنتيني ايميليانو فيتشو الهدف الرابع.

وشهدت المباراة سيطرة اتحادية مطلقة حيث افتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل عند الدقيقة 20 بعد تلقيه تمريرة من زميله سعود عبدالحميد ليراوغ المدافع ويسدد الكرة في الشباك.

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وعند الدقيقة 49 سجّل البرازيلي رومارينهو الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالرحمن العبود ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الرياض.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح رومارينهو بتسجيل الهدف الثالث له ولفريقه عند الدقيقة 65 عقب تلقيه تمريرة من زميله الصربي بيرجوفيتش ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 72 اختتم الأرجنتيني فيتشو أهداف الاتحاد بتسجيل الهدف الرابع بعدما أكمل عرضية زميله بيرجوفيتش بقدمه في شباك الرياض.

وفي المباريات الأخرى تأهلت فرق الخليج عقب فوزه على ضيفه الدرعية 2-صفر، والعين بعد فوزه أمام ضيفه السد 2-صفر، والأخدود الذي هزم مضيفه النهضة 5-4 في مباراة مثيرة بعد ان امتدت المباراة الى الأشواط الاضافية، والعربي عقب فوزه أمام ضيفه الباطن 2-1.