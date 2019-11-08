كلوب يطالب لاعبي ليفربول بتقديم أفضل ما لديهم أمام السيتي.. وصلاح يحذر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، فريقه بالظهور بأفضل مستوياته من أجل الفوز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة المقررة بينهما الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة، فيما حذر المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، زملاءه من الإفراط في الثقة بشأن فرص التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي متفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول، وشهد الموسم نفسه فوز سيتي بمباراة والتعادل في أخرى، وقد كانت الهزيمة الوحيدة لليفربول في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي على يد مانشستر سيتي.

وفي حالة الفوز، سيوسع ليفربول الفارق الذي يتفوق به في الصدارة أمام مانشستر سيتي إلى تسع نقاط، لكن كلوب قال إنه يجب تقديم كل شيء بشكل مثالي من أجل الفوز.

وأضاف كلوب في تصريحاته للصحفيين الجمعة: «في السنوات الثلاث الماضية كان سيتي أفضل فريق في الدوري الإنجليزي، وكانت خطتنا هي الاقتراب منه»، وأضاف: «في المباريات الثلاث الأخيرة أمام سيتي، تعادلنا مرة وخسرنا مرتين، لكن اللاعبين أظهروا تحسنا كبيرا».

وتابع كلوب:«يجب أن يكون الجميع في أفضل حالاته على الملعب يوم الأحد، حتى الأشخاص الذين يبيعون النقانق»، وقال كلوب إن جوردان هندرسون قائد الفريق والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، اللذين غابا عن تدريبات الفريق منتصف الأسبوع، سيكونا جاهزين للمشاركة في المباراة.

ولم يخسر ليفربول على أرضه في 45 مباراة، وأكد كلوب أن الجمهور في استاد «أفيلد» سيلعب دوراً كبيراً، كما هو معتاد، وقال كلوب:«الشيء الرائع هو أن المباراة تقام على ملعب أنفيلد، تحت الأضواء الكاشفة».

من جهته، حذر المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، زملاءه من الإفراط في الثقة بشأن فرص التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وأكد صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن الفريق لا يفترض أن يفرط في الثقة كونه يتفوق في صدارة الدوري بفارق ست نقاط، مشيرا إلى أن الفريق خسر فرصة التتويج بالدوري في الموسم الماضي بفارق ضئيل.

وقال صلاح: «لقد تحدثوا كثيراً عن فوزنا باللقب في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، حينما كنا نتقدم بست أو سبع نقاط عن سيتي، لقد قالوا إنها حسمت لنا».

وأضاف: «المهمة لم تنجز بعد... ولو مررت بفترة سيئة قد تواجه أزمة مجدداً»، وتابع صلاح: «حتى لو فزنا بهذه المباراة، لا يزال الطريق طويلا، نحن في تشرين الثاني/ نوفمبر ولا يزال الوقت مبكراً على الحديث بشأن الفوز باللقب».

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.