82 خيلاً تشارك في الحفل الثاني لمضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تتواصل الإثارة اليوم في الخامسة مساء، مع انطلاقة السباق الثاني لمضار أبوظبي للفروسية. ويتضمن الحفل ستة أشواط، خمسة منها خصصت للخيول العربية الأصيلة، وخصص الشوط الأخير للخيول المهجنة الأصيلة، وتشارك 82 خيلاً في السباق الذي رصدت له جوائز مالية بقيمة نصف مليون درهم.

يتصدر المشهد اليوم كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس، لمسافة 2200 متر لخيول الأربع سنوات فما فوق، وستكون الإثارة حاضرة في ظل مشاركة «ام اتش تواق» (جيان/مولن)، صاحب الانتصارات المميزة في هذا المضمار، بالإضافة إلى «أيه أف المريب» وزميله في نفس إسبطلات النابودة "أيه اف كفو" صاحب الانتصارين في الموسم الماضي، و"صادق الوعد" تحت إشراف الحمادي وقيادة فرينش.

والبداية مع شوطي للخيول المبتدئة على مسافة 1400 متر، والأول للخيول الثلاث سنوات إنتاج الإمارات (الخليج العربي)، ومعظم الخيول في هذا الشوط لم تشارك سابقاً باستثناء «العزوم» و«إي اس جلمود»، وأما الشوط الثاني فخصص لمهرات الثلاث سنوات (المفرق)، بمشاركة 14 مهرة. أما الشوط الثالث في الأمسية خصص لخيول الأربع سنوات فما فوق، ويقام بمشاركة 14 خيلاً، ويمتد لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ويبرز من خلال الشوط مع ثلاثة من أبناء الفحل «ايه اف البراق» لخالد النابودة وإشراف ارنست أورتيل، وهي «ايه اف كايد» و«ايه اف نقوش» و«ايه اف شذا»، بجانب «جاب جابوب» و«راسي الخالدية».

وتشهد المنافس في الشوط الرابع على لقب «الفلاح» لمسافة الميل (تكافؤ)، مواجهة قوية بين«برّاق» (دي روال/مولن)، ستة خيول قوية لخالد النابودة بإشراف ارنست أورتيل، وأبرزها «لسكر» و«ايه اف العاصي»، و«ايه اف يطرق» و«ايه اف متغطرس»، وأخيراً «ايه اف الجاهد».

ويسدل الستار على الحفل الثاني بالشوط السادس والأخير «الظفرة» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة الميل ويشهد السباق عودة «شمال نبراس»، بجانب «اقتران» (الرايحي/أونيل)، و«إكسيد آند إكسل»، والجواد «أبوف آند بيوند».