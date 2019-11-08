شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتجاوز كلباء 2 - صفرويقتحم المربع الذهبي لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
واصل النصر تألقه مع مدربه الكرواتي كرونوسلاف محققاً الفوز الرابع توالياً، ليتواجد في مربع الكبار، للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد فوزه على اتحاد كلباء 2-صفر في استاد آل مكتوم بنادي النصر.
سجل هدفي النصر كل من استبيان أندريس بافيز 35 وأنطونيو كارفهالو 60.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند النقطة السادسة في المركز الحادي عشر.
افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 35 من مجهود رائع من براندلي كواس لتصل الكرة إلى التشيلي بافيز الذي سددها بطريقة رائعة بقدمه اليسرى في شباك اتحاد كلباء، ولجأ الحكم بعدها لتقنية الفار للتأكد من صحة الهدف، ليقرر صحته بعد ذلك.
وأضاف أنطونيو كارفهالو «توزيه» الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد عرضية رائعة من الإسباني الفارو نيجريدو وضعها في شباك الفريق الضيف.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يتجاوز كلباء 2 - صفرويقتحم المربع الذهبي لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.