النصر يتجاوز كلباء 2 - صفرويقتحم المربع الذهبي لأول مرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

واصل النصر تألقه مع مدربه الكرواتي كرونوسلاف محققاً الفوز الرابع توالياً، ليتواجد في مربع الكبار، للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد فوزه على اتحاد كلباء 2-صفر في استاد آل مكتوم بنادي النصر.

سجل هدفي النصر كل من استبيان أندريس بافيز 35 وأنطونيو كارفهالو 60.

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وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند النقطة السادسة في المركز الحادي عشر.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 35 من مجهود رائع من براندلي كواس لتصل الكرة إلى التشيلي بافيز الذي سددها بطريقة رائعة بقدمه اليسرى في شباك اتحاد كلباء، ولجأ الحكم بعدها لتقنية الفار للتأكد من صحة الهدف، ليقرر صحته بعد ذلك.

وأضاف أنطونيو كارفهالو «توزيه» الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد عرضية رائعة من الإسباني الفارو نيجريدو وضعها في شباك الفريق الضيف.