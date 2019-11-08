كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. رأسية مصطفى محمد تعطي التقدم لمصر على مالي قبل نهاية الشوط الأول

تمكن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر للشباب من إحراز الهدف الاول للفراعنة أمام مالي في الدقيقة 30، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاماً والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ، والمُقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة على منتخب مالي بهدف دون رد.

ويقع المنتخب الوطني في ونظيره المالي في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من الكاميرون وغانا.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وكريم العراقى فى خط الدفاع، أكرم توفيق وناصر ماهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم.

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بينما دخل المنتخب المالى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: يوسف كويتا فى حراسة المرمى، بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو فى خط الدفاع، بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني فى خط الوسط، إبراهيما كوني فى خط الهجوم.

ويستقبل ستاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى التي تضم مصر ومالي وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.