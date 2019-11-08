شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صبحى يحرم مالى من هدف مؤكد قبل نهاية المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد صبحى حارس مرمي المنتخب الاولمبي ، تألقه بعد نجاحه في التصدي لتسديدة قوية للاعب منتخب مالي في الدقيقة 88 ، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ، لتستمر النتيجة بتقدم مصر بهدف نظيف .

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وكريم العراقى فى خط الدفاع، أكرم توفيق وناصر ماهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل المنتخب المالى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"يوسف كويتا فى حراسة المرمى، بوراما دومبيا، يوسف تراوري، بوباكار كانوتي، سياكا باجايوكو فى خط الدفاع، بوباكار تراوري، أليو ديانج، البلال توري، علي مالي، إبراهيم كاني فى خط الوسط، إبراهيما كوني فى خط الهجوم".

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يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.