شكرا لقرائتكم خبر عن يونس: الجيل الحالي للمنتخب الاولمبي لن يتكرر .. وطريقة لعب غريب "مرهقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق ، أنه متفائل بقدرة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، على التغلب على منتخب مالي القوي، في المباراة المقرر لها بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الأولي من نهائيات كأس الأمم تحت 23 سنة، مشيراً إلى أن المنتخب قادر علي التأهل للاوليمبياد .

وأضاف أيمن يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت ، أن الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي لن يتكرر خاصة أن جميع اللاعبين يلعبون بشكل أساسي مع فرقهم ويمتلكون شخصية داخل الملعب وعلى رأسهم رمضان صبحي، ومصطفي محمد.

وأشار يونس إلي أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب فاجأ الجميع بطريقة لعب مختلفة ، موضحاً أن هذه الطريقة مرهقة جداً للاعبين ولكنه يثق في قدرات اللاعبين .

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وتابع ، اتمني من اللاعبين التمسك بفرصه إقامة البطولة على الأراضي المصرية للصعود إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.