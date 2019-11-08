شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يعود لدكة منتخب مصر الاولمبي بجبيرة على الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد ناصر ماهر لاعب وسط المنتخب الاولمبي لمبع استاد القاهرة عقب تركيب جبيرة على كتفه بعد اصابته خلال احداث الشوط الأول من لقاء مصر ومالى .

ولم يتحدد مدة غياب ناصر ماهر حيث ينتظر الجهاز الطبي لحين فحص اللاعب خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه النهائى من مباراة مصر القادمة امام غانا يوم الاثنني المقبل .

دخل ناصر ماهر لاعب المنتخب الاولمبي في نوبة بكاء بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف مما تسبب في خروجه من ملعب المباراة أمام منتخب مالي فى افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

وابهرت مصر الجميع بحفل عالمي ، خلال افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وشهد الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن والتي يترأس مجلس ادارتها منتصر النبراوي، فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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وأعادت مصر من جديد للاذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.



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