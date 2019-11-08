شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عن القصة الكاملة لظهور "طفل التوحد" فى افتتاح أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار ظهور طفل التوحد في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تساؤلات الشارع الرياضي بعدما سرق الطفل اهتمام عدسات الكاميرات خلال افتتاح البطولة على استاد القاهرة الدولي. وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا. القصة الكاملة لظهور "طفل التوحد" فى افتتاح أمم أفريقيا ، اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف عن القصة الكاملة لظهور "طفل التوحد" فى افتتاح أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.