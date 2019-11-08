شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مركز شباب الجزيرة يستعد لعرض مباراة مصر ومالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مركز شباب الجزيرة، استعداداته لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تنطلق بعد قليل، من خلال شاشة عرض عملاقة بالتعاون مع شركة بيرزينتيشن ، لإذاعة مباراة مصر ومالي فى ضربة البداية للبطولة.

واستقرت إدارة المركز بالتنسيق مع لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز على عرض مباريات البطولة داخل المركز بالتعاون مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء على مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومساندة منتخب مصر الاولمبي بالإضافة إلى عرض المباريات داخل جميع الكافتيريات داخل المركز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، في وضع شاشات عرض، لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر حاليا حتي 25 نوفمبر الجاري داخل مركز شباب الجزيرة.

وأعلنت شركة "تذكرتى" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكترونى.



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يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.يستخدم فريق اخراج افتتاح بطولة امم افريقيا تحت ٢٣ سنة كاميرتين طائرة، وسيتم استخدامهما ايضا في نقل مباراة مصر ومالي في افتتاح البطولة.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.