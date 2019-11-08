شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: رمضان صبحى يعيش أفضل فتراته وشوقى غريب بيعرف يتعامل مع هذا السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، أنه يثق فى قدرات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة الفراعنة للصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتتويج ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما، خاصة أنه يمتلك القدرة فى التعامل مع اللاعبين فى هذه الفترة العمرية .

وأضاف عماد متعب، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن المنتخب يمتلك كوكبة من اللاعبين المتميزين، مشيراً إلى أن رمضان صبحى يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية وهى الأفضل فى مسيرته .

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وأشار متعب إلى أنه يجب على اللاعبين أن يمتلكوا الهدوء داخل الملعب وامتصاص اندفاع المنافس والتحكم فى الأداء بالملعب وعدم الاستعجال فى الانتصار، مؤكدا أن المباريات الأفريقية تحتاج لخبرات كبيرة من اللاعبين.

وتنطلق بعد قليل مباراة مصر ومالى بالجولة الأولى من دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.