شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الاولمبي يدعمون طاهر محمد طاهر فى الاحتفال بهدف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو المنتخب الاولمبى عقب هدف مصطفى محمد فى مرمى مالى على طريقة زميلهم طاهر محمد طاهر الذى تم استبعاده من قائمة المنتخب الاولمبي بسبب الاصابة بتمزق فى العضلة الضامة .

أحرز مصطفى محمد الهدف الأول لمنتخب مصر الاولمبي فى مرمى مالى خلال افتتاح بطولة كاس الامم الافريقية تحت ٢٣ سنة المقام حلايا باستاد القاهرة .

وابهرت مصر الجميع بحفل عالمي ، خلال افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وشهد الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن والتي يترأس مجلس ادارتها منتصر النبراوي، فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب جميع الحاضرين من ممثلي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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وأعادت مصر من جديد للاذهان نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.