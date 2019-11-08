بثلاثية نظيفة.. اليمن تتغلب على سيرلانكا وتتصدر مجموعتها مؤقتاً

تغلب المنتخب الوطني للشباب، اليوم الجمعة، على نظيره السيرلانكي بثلاثة أهداف نظيفة في ثاني مباراة له في المجموعة الثانية لتصفيات كاس آسيا تحت سن 19 عامًا، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل المنتخب اليمني الهدف الأول في الدقيقة 17عن طريق اللاعب عماد الجديمة، فيما سجل اللاعب صقر الحربي الهدف الثاني في الدقيقة 19 من الشوط الثاني.

وعزز المنتخب اليمني صدارته في المباراة بتسجيل الهدف الثالث على المنتخب السيرلانكي عن طريق اللاعب محمد طارق في الدقيقة 35 للشوط الأول .



وانتهت المبارة بثلاثة أهداف نظيفة للمنتخب اليمني، وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب ترتيب المجموعة مؤقتا بست نقاط، التي تضم ايضا منتخبي قطر المستضيف وتركمانستان.

ويتأهل أول المجموعة مباشرة الى نهائيات كأس آسيا، فيما يدخل صاحب المركز الثاني في حسابات افضل اربع منتخبات في المركز الثاني.

ويستعد المنتخب اليمني بقيادة المدرب أمين السنيني لمواجهة المنتخب القطري المستضيف مساء الأحد القادم, في الدوحة.