رياضة | عاجل.. إصابة قوية تضرب مهاجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة قوية تضرب مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت لعنة الإصابات نجم جديد من صفوف فريق ريال مدريد قبل مواجهة إيبار يوم غد السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري.

ووفقاً لصحيفة الماركا الإسبانية أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد تعرض لإصابة عضلية وبناء على ذلك تم استبعاده من قائمة لقاء الغد أمام إيبار.

وبالرغم من عدم إعلان ريال مدريد أي تفاصيل عن الإصابة إلا أن التقارير تشير إلى أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة مع ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي.

وجاءت القائمة الرسمية كالتالي

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حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، فاسكويز، إبراهيم دياز، فينسيوس، رودريجو جوس