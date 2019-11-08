رياضة | نجوم أوراوا.. لاعبون يمكنهم حسم نهائي دوي أبطال آسيا أمام الهلال لصالح الكمبيوتر الياباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم أوراوا.. لاعبون يمكنهم حسم نهائي دوي أبطال آسيا أمام الهلال لصالح الكمبيوتر الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي أوراوا الياباني غدا السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال و أوراوا وملعب اللقاء

وتلعب مباراة الهلال وأوراوا غدا في بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف بتوقيت السعودية على ستاد جامعة الملك سعود.

ويعتبر الفارق كبير بين إمكانيات نادي الهلال وإمكانيات نادي أوراوا سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى نتائج الفريقين طوال هذا الموسم.

نتائج أوراوا في الفترة الأخيرة

ولم تكن نتائج نادي أوراوا في الفترة الأخيرة إيجابية بما فيه الكفايه وبالتحديد في أخر 14 مباراة للفريق حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في 6مباريات بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات أخرى.

تشكيل أوراوا في أخر مباراة له

وكان أخر تشكيل لعب به نادي أوراوا أخر مباراة له ضد نادي كاواساكي في بطولة الدوري الياباني مكون من:

حراسة المرمى: نيشيكاوا

خط الدفاع: تومويا، أنتونيو، موريواكي.

خط الوسط: ياماناكا، أوكي، كاي شيباتو، إيواتاكي.

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خط الهجوم: يوريكو، كاشيواجي، مارتينوس.

لاعبون مؤثرين مع أوراوا

ويوجد بعض اللاعبين الذين يصنعون الفارق مع نادي أوراوا خلال ال 14 مباراة الماضية ومن المتوقع أن يكونوا مؤثرين في لقاء الهلال.

وأبرز هؤلاء اللاعبين هم:

1- "كوروكي" مهاجم الفريق والذي سجل 7 أهداف خلال أخر 14 مباراة للفريق.

2- "سكينين" لاعب وسط الفريق والذي سجل هدفين في أخر 14 مباراة للفريق.

3- "ماكينو" لاعب أوراوا والذي سجل هدفين أيضا خلال أخر 14 مباراة للفريق.

كما يوجد بعض اللاعبين الآخرين الذين كانوا مؤثرين مع أوراوا وسجلوا هدف وحيد مثل: "أيوانامي، ماشيأوكا، سانتوس ميسيس، يوكي موتو، ناكساوا، دا سيلفا بيريرا".

فهل يصبح أحد هؤلاء اللاعبين التسعة مؤثرا مع أوراوا في مواجهة الهلال غدا ويساهم في تحقيق فريقه لنتيجة إيجابيه أم سيظل الفريق غارقا في نتائجه السلبية.

موعد مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا

وستلعب مباراة الإياب من الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال ونادي أوراوا يوم 24 نوفمبر القادم على ملعب سايتاما في اليابان.