رياضة | نهائي دوري أبطال آسيا.. التشكيل المتوقع للهلال السعودي في مواجهة أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي دوري أبطال آسيا.. التشكيل المتوقع للهلال السعودي في مواجهة أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، غدا السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الهلال ضد أوراوا ريد على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وهيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، فيما يأتي سلمان الفرج، ومحمد كنو، وسالم الدوسري في وسط الميدان، وسيدفع بجيوفينكو، وكاريلو، وجوميز في قلب الهجوم.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة أوراوا:-

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.

خط الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، غوميز.

يذكر أن الهلال ضرب موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.