رياضة | على غرار محمد صلاح.. نجم منتخب مصر يتعرض لإصابة مرعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار محمد صلاح.. نجم منتخب مصر يتعرض لإصابة مرعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ناصر ماهر لاعب نادى سموحة ومنتخب مصر الأولمبي لإصابة قوية خلال لقاء الإفتتاح أمام مالي، ضمن مباريات الجولة الأولي والتى تقام على ستاد القاهرة الدولى.

وغادر ماهر المباراة متأثراً بإصابته في الكتف خلال الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 13 بعدما سقط علي الأرض بعد تدخل قوى مع لاعب مالي، ليقوم الجهاز الطبي بمطالبة الجهاز الفنى بقيادة شوقي غريب بتغييره ونزول لاعب أخر، وبالفعل دخل عمار حمدي لاعب وسط الأهلي بدلا منه.

وهناك إشتباه في إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف قد تؤدى لغيابه عن مباريات مصر القادمة في بطولة كأس الأمم والتى تستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وسبخضع اللاعب الأن لأشعة لمعرفة مدى خطورتها.

Advertisements

وتعد إصابة ناصر ماهر هى الثالثة للمنتخب خلال معسكره الحالي، بعدما أعلن امس شوقي غريب عن إستبعاد طاهر محمد طاهر لاعب خط الوسط ولاعب المقاولون العرب من قائمة المنتخب بسبب الإصابة بتمزق عضلي، وإستبعاد مدافع وادي دجلة والمنتخب محمود مرعي أيضا بسبب الإصابة.

ودخل ناصر ماهر في نوبة بكاء قوية عقب خروجه من ملعب المباراة ودخل غرف خلع الملابس وسط تشجيع جماهيري كبير له.

وتتقدم مصر في النتيجة علي مالي بهدف دون رد سجله اللاعب مصطفي محمد بعد نصف ساعه من زمن الشوط الأول، بعد عرضية متقنة من أحمد فتوح.