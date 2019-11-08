رياضة | بهدف مصطفي محمد.. منتخب مصر الأولمبي يتقدم على مالي في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف مصطفي محمد.. منتخب مصر الأولمبي يتقدم على مالي في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام للشباب، بين منتخبي مصر ومالي بتقدم الفراعنه أصحاب الأرض بهدف دون رد، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم حتى يوم 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الأولي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

وتقدمت مصر خلال الشوط الأول في الدقيقة 29 من زمن الشوط بعدما استطاع مصطفي محمد تسجيل هدف الفراعنة من صناعة أحمد فتوح، لتتقدم مصر بهدف دون رد.

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وتعرض ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأولمبي لإصابة قوية خلال اللقاء أمام مالي، ضمن مباريات الجولة الأولي والتى تقام علي ستاد القاهرة الدولى.

وغادر ماهر المباراة متأثراً بإصابته في الكتف خلال الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 13 بعدما سقط علي الأرض بعد تدخل قوى مع لاعب مالي، ليقوم الجهاز الطبي بمطالبة الجهاز الفنى بقيادة شوقي غريب بتغييره ونزول لاعب أخر، وبالفعل دخل عمار حمدي لاعب وسط الأهلي بدلا منه.

ويسعي منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في الفوز الأول له بالمجموعة الأولي التى تضم أيضا كل من غانا والكاميرون.