رياضة | صراع المال يشعل قمة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع المال يشعل قمة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب ستاد جامعة الملك سعود بالرياض المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع الهلال السعودي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، والمقرر لها مساء السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا .

ويأتي صراع المال ليزيد من اشتعال نيران قمة الهلال ضد أوراوا، حيث تجاوزت القيمة السوقية لكلا الفريقين حاجز الـ74 مليون يورو.

وتأتي الغلبة لصالح أصحاب الأرض والضيافة، حيث بلغت القيمة السوقية لفريق الهلال السعودي 45 مليون يورو(190 مليون ريال سعودي)، كثاني أعلى الفرق قيمة تسويقية لآندية غرب آسيا، خلف نظيره النصر صاحب الصدارة بقيمة بلغت 57 مليون يورو .

وجائت كتيبة الساموراي الياباني بقيمة تسويقية بلغت 29 مليون يورو، ليحتل المركز الثالث بقائمة الأعلى قيمى تسويقية بين أندية شرق آسيا، خلفًا للعملاقين الصينيين شنجهاي صاحب الصدارة بـ87 مليون يورو، وجوانجزو إيفرجراند بـ86 مليون يورو.

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت المختص بتحديد القيمة التوسيقية لللاعبين والأندية ككل، فإنه قد بلغت القيمة التسويقية لخط حراسة مرمى الهلال بلغت 1.5 مليون ريال، فيما جاء خط الدفاع بقيمة 30 مليون ريال، وجاء خط الوسط بقيمة 66.42 مليون ريال، فيما حصد خط هجوم الهلاليين نصيب الآسد من القيمة التسويقية الخاصة بالفريق ككل، حيث جائت قيمته بواقع 92.4 مليون ريال سعودي.

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ويأتي النجم البيروقي أندريه كاريلو، في صدارة قائمة الأعلى قيمة تسويقية داخل صفوف العملاق السعودي، حيث بلغت قيمة النجم البالغ من العمر 28 عامًا، ما يقارب 7 مليون يورو، علمًا بأنه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والمهاجم الثاني.

وحل النجم الإيطالي سباستيان جيوفينكو،لاعب كلًا من يوفنتوس وبارما وإمبولي، في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، بـ 6 ملايين يورو، ويجيد البالغ من العمر 32 عامًا، اللعب في مركز الوسط المهاجم والهجوم الصريح أيضًا، كما أنه يتمتع برؤية ممتازة للملعب، ولديه مهارات فنية رائعة، علاوة على براعته في تسديد الركلات الحرة .

وآتى البرازيلي كارلوس إدواردو في المركز الثالث بقائمة الأعلى قيمة تسويقية داخل صفوف الهلال السعودي، بواقع 5.5 مليون يورو.

علمًا بأن اللاعب ذو الـ20 عامًا قد ارتدي العديد من أقمصة الأندية الأوروبية وأبرزها بورتو البرتغالي ونيس الفرنسي، بالإضافة إلى جريميو البرازيلي.

في المقابل احتل النادي الياباني المرتبة التاسعة بين أعلى الفرق الاسيوية المشاركة في هذة النسخة من حيث القيمة السوقية، والمرتبة الثالثة بين أندية شرق أسيا، بواقع ٢٩ مليون يورو، ويأتي البرازيلي فابريسو في صدارة الأعلى قيمة تسويقية في قائمة الفريق، بقيمة بلغت ٣ ملايين ونصف يورو، فيما بلغت قيمة مواطنه ايفرتون مليونين و٢٠٠ ألف جنية إسترليني، ليحل في المركز الثاني بالقائمة.

ويصطدم السامواري الياباني ضد عزيمة أبناء الرياض في مباراة ذهاب المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد الموافق 24 من الشهر نفسه في اليابان.