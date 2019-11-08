رياضة | الهلال ضد أوراوا.. مشوار الهلال السعودي حتي التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ضد أوراوا.. مشوار الهلال السعودي حتي التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب الهلال السعودي بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو موعدا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيواجهه السبت المقبل في مباراة الذهاب في السعودية وفي الرابع والعشرين من نفس الشهر في مباراة العودة في اليابان.

ويشارك مع الهلال هذا الموسم 27 لاعب، حيث جاءت قائمة الفريق السعودي كالتالي :-

حراس المرمى : عبد الله المعيوف ويزن جاري ومحمد الواكد ونواف الغامدي

خط الدفاع : محمد البريك وعلي آل بليهي وياسر الشهراني وحسن كادش والحافظ وهيون سو وأمير كردي ومحمد جحفلي

خط الوسط : ادواردو وكويلار وسلمان الفرج وعطيف وجيوفينكو والشلهوب وناصر الدوسري وكاريلو ونواف العابد ومحمد كنو وسالم الدوسري وذعار العتيبي

خط الهجوم : بافنتيمي جوميز وعمر خربين وصالح الشهري

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ويستعرض الخليج 365 الرياضي مشوار الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا بداية من دور المجموعات حتى الوصول للنهائي:-

بدأ الهلال السعودي مشواره في البطولة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث وقع في المجموعة الثالثة برفقة كلا من الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي. احتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة.

سجل الهلال 10 أهداف في دور المجموعات ومني مرماه ب 5 أهداف.

وفي دور الستة عشر، واجه الهلال نظيره الأهلي السعودي وفاز عليه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين وخسر منه في مباراة العودة بهدف نظيف.

وفي دور الثمانية، واجه الهلال نظيره الاتحاد السعودي وتعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب، ليفوز عليه في مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الدور قبل النهائي، واجه الهلال نظيره السد القطري وفاز عليه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف وخسر منه في مباراة العودة بأربعة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى الدور النهائي ليواجه أوراوا ريد دياموندز الياباني.