رياضة | صدمة قوية ليوفنتوس بسبب رونالدو قبل مواجهة ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية ليوفنتوس بسبب رونالدو قبل مواجهة ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي صدمة قوية اليوم الجمعة 8 نوفمبر بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق قبل مواجهة نظيره نادي ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

احتمالية غياب رونالدو عن مواجهة ميلان

وكشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن رونالد قد يغيب عن مواجهة يوفنتوس وميلان القادمة في بطولة الدوري الإيطالي.

سبب غياب رونالدو عن مواجهة ميلان

وأكد الموقع أن رونالدو قد يغيب عن مواجهة يوفنتوس وميلان بسبب أنه يعاني من إصابة عضليه كان قد تعرض لها خلال مواجهة لوكوموتيف في دوري الأبطال وتدرب اليوم بشكل منفرد.

نجم أخر يقترب من الغياب عن يوفنتوس ضد ميلان

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وأشار الموقع إلى أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة ميلان حيث يعاني هو الأخر من إصابة عضليه تعرض لها خلال مباراة تورينو وتمرن بشكل منفرد اليوم

كما ذكر الموقع أنه سيتم حسم موقف رونالدو ودي ليخت من المشاركة في مباراة يوفنتوس وميلان خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي ميلان يوم الأحد القادم 10 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ترتيب يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.