رياضة | برشلونة يجهز عرضا ضخما لضم مهاجم جديد من الدوري النمساوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز عرضا ضخما لضم مهاجم جديد من الدوري النمساوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع مهاجم جديد من الدوري النمساوي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة يستهدف كريم أديمي

وأكد موقع "ترانسفير ماركت" أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الألماني كريم أديمي مهاجم نادي سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

برشلونة يجهز عرض مالي لضم أديمي

وأكد الموقع أن نادي برشلونة يجهز عرض أولي للتعاقد مع كريم أديمي في يناير القادم يصل إلى 15 مليون يورو.

سبب رغبة برشلونة في ضم أديمي

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وأشار الموقع إلى أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع أديمي ليكون بديل مستقبلي للأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق.

مشاركات كريم أديمي مع سالزبورج هذا الموسم

وقد شارك كريم أديمي في 3 مباريات فقط حتى الآن مع فريق سالزبورج تحت 19 عام خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري النمساوي وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

مركز برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

ترتيب سالزبورج في الدوري الألماني

بينما يتواجد نادي سالزبورج في صدارة جدول ترتيب الدوري النمساوي الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.