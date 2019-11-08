رياضة | غيابا بالجملة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابا بالجملة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن هذه المواجهة العديد من اللاعبين من ليفربول أبرزهم اللاعب الدولي الكاميروني مدافع نادي ليفربول بسبب إصابة في القدم قد تعرض لها امام جينك البلجيكي في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي اللاعب الدولي السويسري شاكيري الذي أصبح خارج حسابات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

بينما أعلن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي غياب حارسه الدولي البرازيلي ايدرسون بعد تعرضه لإصابة قوية الاسبوع الماضي امام فريق أتلانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي اللاعب الدولي الاسباني دافيد سيلفا الذي تعرض لإصابة عضلية في الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ويغيب كل من رودري و زيشنكو عن صفوف نادي مانشستر سيتي أمام فريق ليفربول بسبب عدم شفائهم من الاصابة.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح سيدخل المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 31 نقطة بينما يحتل نادي مانشستر سيتي حامل لقب البطولة المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 25 نقطة.