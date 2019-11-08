رياضة | مباريات مرتقبة للغزل وسرس وتلا وميت خاقان بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة للغزل وسرس وتلا وميت خاقان بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غداً السبت - 9 نوفمبر - مباريات الأسبوع الخامس، للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، يحث تشهد المجموعة العاشرة، 7 لقاءات مرتقبة.

ومن المقرر أن يخوض فريق غزل شبين مواجهة محفوفة بالمخاطر، خارج ملعبه، أمام فريق عرب الرمل، في المباراة التي يحتضنها ملعب مركز شباب قويسنا.

ويحل فريق مركز شباب تلا ضيفاً على فريق أبو كبير، ويواجه فريق سرس الليان نظيره فريق ميت خلف.

ويلتقي فريق ميت خاقان على ملعبه، مع فريق الشرقية، في مهمة صعبة على أصحاب الملعب.

ويخوض فريق دقادوس لقاء صعب على ملعبه أمام فريق بلبيس، كما يحل فريق مركز شباب أبو حماد ضيفاص على فريق مركز شباب ديرب نجم، الحصان الأسود لتلك المجموعة.

ويلاقي فريق فاقوس، نظيره، فريق ديرب نجم، بملعب مركز شباب الديدامون.

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مواعيد المباريات المؤجلة

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت مواعيد المباريات المؤجلة :

الثلاثاء 12 نوفمبر

شباب ديرب نجم مع نادي ديرب نجم

عرب الرمل مع شباب تلا

الشرقية مع أبو كبير

ميت خلف مع ميت خاقان

الثلاثاء 19 نوفمبر

بلبيس مع غزل شبين

ديرب نجم مع عرب الرمل

